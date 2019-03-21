Небезпечна Ніколь Кідман у фільмі "Час відплати": сюжет і трейлер кримінальної драми

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Ніколь Кідман у фільмі "Час відплати" (Destroyer)
Ніколь Кідман у фільмі "Час відплати" (Destroyer) / IMDb

Голлівудська акторка Ніколь Кідман зіграла головну роль у фільмі "Час відплати" (Destroyer). Зірка романтичних кінострічок неочікувано перевтілилася в небезпечну та хитру працівницю під прикриттям. LifeStyle 24 підготували для вас детальний сюжет та трейлер фільму "Час відплати".

Українська прем'єра кримінальної драми з Ніколь Кідман "Час відплати" (Destroyer) відбулася в Україні в четвер, 21 березня. Несподіване перевтілення для головної героїні фільму повернулося позитивною стороною – її номінували на премію Золотий глобус.

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Інші ролі у стрічці також зіграли Тетяна Маслані, Себастіан Стен і Тобі Кеббелл. У режисерське крісло сіла американка Карін Кусама, яка працювала над серіалом "Мільярди" та "Пожежники Чикаго".

За сюжетом фільму, молодий амбіційний детектив поліції Ерін Белл (Ніколь Кідман) працює під прикриттям. За певний час вона повинна ввійти в довіру засновників і проникнути в одне з кримінальних угрупувань. Однак під час виконання спецоперації Ерін закохується в свого напарника, який під час виконання місії гине, а злочинцям, які його вбили, вдалося уникнути покарання. Через 15 років після трагедії Ерін постає вже не тою ніжною і молодою дівчинкою, бо після смерті коханого вона досі залишається самотньою, виховуючи доньку-підлітка. Її переслідує лише одна думка – помста. І доля представляє їй такий шанс. У неї з'явилася можливість відомстити своєму минулому за зруйновану молодість і втрачене кохання.

Дивитися трейлер до фільму "Час відплати" (Destroyer): відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Ніколь Кідман
Джерело: LifeStyle 24
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