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Небезпека коронавірусу: закрили Лувр в Парижі

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Музей Лувр закрили через коронавірус / Фото з відкритих джерел

Коронавірус вкотре вражає культурну сферу. Стало відомо, що всесвітньо відомий французький музей Лувр зачинили через коронавірус на невизначений термін.

1 березня вже повідомлялося про те, що Лувр закривають для відвідувачів. Проте вже 4 березня його знову відкрили. Тепер на офіційній сторінці музею в твіттері повідомили про чергове закриття.

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Серйозні заходи безпеки приймають у всьому світі. Франція входить до числа тих країн, де інфікованих людей є найбільше, тому уряд країни намагається зробити все для того, щоб зупинити поширення кооронавірусу. Зранку повідомлялося, що зачиняють парк розваг Діснейленд, а тепер охочі не зможуть потрапити до Лувра. Скільки часу двері найпопулярнішого музею світу будуть зачинені – невідомо.

В дотримання розпоряджень влади Лувр і музей Делакруа закриються в п'ятницю 13 березня о 18:00. Це триватиме до нового розпорядження. Всі ті, хто купив квитки, може отримати компенсацію за них,
– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у Франції зафіксували 2 876 випадків зараження коронавірусом та 61 смерть від інфекції. З 16 березня в країні оголосили карантин. Подібні заходи безпеки запроваджують у багатьох країнах світу, де виявили коронавірус. Пропонуємо ознайомитися з простими правилами, які допоможуть вам вберегтися від хвороби та підтримувати імунітет.


Правила, які допоможуть не заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Франції LifeStyle Новини культури
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