Недопрацювали: фільм "Коти" відправили на коригування спецефектів після прем'єрних показів

У п'ятницю, 20 грудня, у світовий прокат вийшов англо-американський фентезійний фільм-мюзикл "Коти". Але вже через три дні творці кінокартини повідомили, що покази припинено, а саму стрічку відправлено на допрацювання.

Фанатам Тейлор Свіфт, яка зіграла у фільмі головну роль, доведеться почекати на прем'єру "Котів" ще деякий час. На сайті видання The Hollywood Reporter повідомляється, що студія Universal розіслала американським кінотеатрам лист, у якому зазначила, що фільм "Коти" буде перевипущено після коригування спецефектів.

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За словами представників студії Universal, оновлений варіант стрічки буде доступний до завантаження вже в неділю. Він з'явиться у спеціальні онлайн-системі через кілька днів, а у кінозалах буде доступний до перегляду вже з вівторка, 24 грудня. Що саме спричинило гучний перезапуск фільму та у чому буде покращення – невідомо, однак нагадаємо, що в український прокат стрічка вийде 26 грудня. Ймовірно, українці побачать оновлену версію фільму.

Коти: трейлер до фільму дивитися онлайн