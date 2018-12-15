Недоторканна Меган Маркл: зіркових учасників Fashion Awards-2018 не підпускали до герцогині

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Недоторканна Меган Маркл: зіркових учасників Fashion Awards-2018 не підпускали до герцогині

Герцогиню Сассекську Меган Маркл, яка очікує на появу первістка, всіляко захищають від зайвої уваги громадськості. Навіть під час церемонії нагородження Fashion Awards-2018 до дружини принца Гаррі не підпускали нікого.

Як повідомляють інсайдери видання TMZ, познайомитись чи просто привітатись із Меган Маркл стає настільки складним завданням, як пробратись на неприступну військову базу Норт-Фокс. Обмеження в спілкуванні поширюються навіть на знаменитостей. 

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Це підтвердилось під час церемонії нагородження премії Fashion Awards-2018. Несподівано для всіх на сцену вийшла герцогиня Сассекська, яка вручила престижну відзнаку Клер Уейт Келлер – дизайнерці, яка створила весільне вбрання для дружини принца Гаррі. Однак, за словами очевидців, тільки модельєр мала змогу поспілкуватись з Меган Маркл, а от зіркові гості заходу залишились поза увагою представниці королівської родини. 

Меган Маркл, герцогиня Сассекська
Меган Маркл на церемонії Fashion Awards-2018 / Twitter

Як стверджують інсайдери, чимало знайомих Меган Маркл, які хотіли привітатись з нею, так і не змогли цього зробити. Розчаровані знаменитості розповіли, що вагітну герцогиню Сассекську охороняли представники королівської гвардії. Вони діяли за протоколом "Королівський рух", згідно з яким весь шлях герцогині був звільнений від людей. Такі зірки, як Ріта Ора, Кендалл Дженнер та Вікторія Бекхем не стримували свого розчарування. 

Єдиними, хто зміг зробити спільне фото з Меган Маркл, була дизайнер Клер Уейт Келлер та акторка Розамунд Пайк, яка була ведучою заходу. Однак і ті знімки одразу ж попросили видалити з мережі.  

Меган Маркл на церемонії нагородження
Меган Маркл на церемонії нагородження / TMZ

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Нагороди
Джерело: Lifestyle
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