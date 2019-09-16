Неголені пахви і розтяжки: Calvin Klein відмовився від фотошопу у рекламному кампейні – фото

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Calvin Klein
Calvin Klein / Instagram / @calvinklein

Бренд Calvin Klein представив нову рекламну кампанію спідньої білизни, у якій моделі з'явилися без нав'язаних естетичних стандартів краси, а також без фотошопу та фільтрів. У Calvin Klein заявили, що вони приймають усе, крім нетолерантності.

На офіційній сторінці Instagram бренду з'явилися нові знімки з рекламного кампейну. У підписах Calvin Klein зазначив що, будь-які ненависні або образливі коментарі будуть видалені

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Метою кампейну стало бажання бренду показати красу людського тіла в усьому її різноманітті. До прикладу, модель Еліана Санчес продемонструвала неголені пахви. 22-річна дівчина заявила, що почуває себе комфортно у білизні з колекції My Calvins через те, що їй комфортно у власній шкірі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

А що заводить вас? Ідеальний фотошоп або щирість в реальності? Відкрийте для себе нову еру білизни #MYCALVINS, в якому видно справжніх вас,
– заявили представники бренду.

Також у рекламі знялася plus-size модель Кумарі Сешасай, яка відверто показала розтяжки і складки на тілі, і представник ЛГБТ-спільноти, блогер Паркер Кіт Хілл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: LifeStyle 24
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