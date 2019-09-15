Нехай Яма наперед нічого не говорить! – Дзідзьо відреагував на критику його танців

Український співак Дзідзьо взяв участь у розважальному проєкті "Танці з зірками 2019". Упродовж трьох тижнів він вже встиг опинитись у зоні ризику, однак його прихильники врятували від виходу з шоу. Водночас артисту не вдалось оминути критику зіркових суддів: під час одного з ефірів Влад Яма порівняв його з Дмитром Комаровим.

Перший прямий ефір "Танців з зірками 2019" обернувся для Дзідзьо невеликою ганьбою. Артист, який присвятив свою участь на проєкті мамі, пообіцяв, що більше не буде підводити її. Відтоді Дзідзьо ще наполегливіше працює та демонструє помітний прогрес.

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Однак під час першого ефіру Влад Яма розкритикував невдалі па артиста, зазначивши, що йому можна вручити "премію Дмитра Комарова", як найгіршому танцівнику. У програмі "Світське життя" Дзідзьо вирішив прокоментувати таке зауваження зіркового судді та заявив, що поки рано робити такі висновки.

Нехай Яма наперед нічого не говорить! Вкінці шоу поговоримо всі разом. Наразі я помаленьку закохуюся у танець. Якщо вам у житті хочеться нових вражень – йдіть танцюйте!

– зазначив Дзідзьо.

Водночас співак не приховує, що рішення піти на шоу було дуже обдуманим. Дзідзьо переконує, що не просто виходить щонеділі на паркет, щоб як-небудь станцювати, а хоче, щоб танці стали частиною його життя.

"Для мене це виклик, який я маю пройти достойно, гідно. Я не хочу, щоб це було тяп-ляп, бо я зірка, яка прийшла потанцювати. Я маю як маленька дитина визнати: "Я не танцюю!" Я маю навчитися, прислуховуватися, не бавитися. Виявляється, м’язи мають пам'ять, виявляється, я можу танцювати, виявляється, є кілька кадрів, на яких у мене рухи виходять гарними. Я думаю, що дуже добре, що перший ефір почався з мого провалу, бо, на мою думку, всі видатні історії починаються з провалу", – додав Дзідзьо.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Дзідзьо та Яни Цибульської