Нелегка дорога до "Оскара": фільм про хлопця з Донбасу увійшов до шорт-листа популярної премії

Данський режисер Сімон Вільмонт зняв фільм про хлопчика, який живе під час війни на Донбасі. Кінострічка під назвою "Віддалений гавкіт собак" стала однією з 15 претендентів на перемогу у номінації "Оскар-2019".

Данський режисер Сімон Вільмонт зняв фільм під назвою "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs), у якому розповідається про війну на Донбасі, Про те, що кінокартина представлена у номінації "Кращий документальний повнометражний фільм" повідомив асистент режисера Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії кінематографу

Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу. У січні назвуть п’ятірку номінантів. Пліч-о-пліч з нами тааакі неймовірні конкуренти, що аж дух перехоплює… Вітання нашим героям і суперкрутій команді,

– прокоментував новину про номінацію фільму Азад Сафаров.

До слова, на номінацію "Кращий документальний повнометражний фільм" подавалося 166 кінострічок, з яких обрали лише 15. А в січні 2019 року оголосять список п’ятьох останніх фіналістів, які боротимуться за це почесне звання.

Сюжет фільму "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) розповідає історію 10-рінчого хлопця Олега з Донбасу. Він живе зі своєю бабусею Олександрою в селі Гнутове біля Маріуполя поблизу лінії фронту. Все більше жителів населеного пункту покидають село, а хлопець і бабуся ніяк не можуть наважитись залишити рідне село. Однак жити там стає дедалі складніше і страшніше, адже війні ніяк не приходить кінець.

Дивитись трейлер до фільму "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) (відео):