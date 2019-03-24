Немає більшого росіянина, аніж я, – Орейро зажадала в Путіна паспорт Росії

Популярна уругвайська акторка та співачка і зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро прибула з гастролями до Росії. Крім того, у країні-агресорі вона взяла участь у розважальному шоу "Вечірній ургант", під час якого попросила у господаря Кремля Володимира Путіна громадянство РФ.

Відповідний фрагмент передачі з’явився на її офіційному Instagram. На кадрах Орейро зізналася, що немає жодного іноземця, який би був більшим росіянином, аніж вона.

Читайте також: Свобода обійшлася дорого, – скандальний Сергій Полунін про любов до Путіна

"Навіть, я є більше росіянкою, аніж сам Жерар Депардьє (французький актор отримав російське громадянство у 2013 році – 24 канал). Він лише заради грошей все", – заявила актриса.

Відтак, зазначила вона, тепер лише залишається, що Путін видав їй російський паспорт.

"Але він не хоче… Давай, поїхали, Путіне, дай мені паспорт", – наголосила Орейро.

Наскільки серйозними є такі слова Орейро, сказати важко, адже "Вечірній Ургант – передусім розважальне шоу.

Концерт поки уругвайської акторки та співачки у російському Санкт-Петербурзі мав відбутися 23 березня, а у Москві подібний захід пройде 28 числа.

Це вже не перші подібні заяви з уст Наталії Орейро. Зокрема, улітку 2018-го вона презентувала кліп, в якому можна було побачити один із головних храмів російської столиці – собор Василія Блаженного. Крім того, у відеороботі зірка російською зізналася, що любить Росію.