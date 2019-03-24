Немає більшого росіянина, аніж я, – Орейро зажадала в Путіна паспорт Росії

65
Наталія Орейро на шоу "Вечірній Ургант"
Наталія Орейро на шоу "Вечірній Ургант" / Instagram-акаунт передачі "Вечірній Ургант"

Популярна уругвайська акторка та співачка і зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро прибула з гастролями до Росії. Крім того, у країні-агресорі вона взяла участь у розважальному шоу "Вечірній ургант", під час якого попросила у господаря Кремля Володимира Путіна громадянство РФ.

Відповідний фрагмент передачі з’явився на її офіційному Instagram. На кадрах Орейро зізналася, що немає жодного іноземця, який би був більшим росіянином, аніж вона.

Читайте також: Свобода обійшлася дорого, – скандальний Сергій Полунін про любов до Путіна

"Навіть, я є більше росіянкою, аніж сам Жерар Депардьє (французький актор отримав російське громадянство у 2013 році – 24 канал). Він лише заради грошей все", – заявила актриса.

Відтак, зазначила вона, тепер лише залишається, що Путін видав їй російський паспорт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отправляем @urgantcom @vecherniy_urgant #NataliaOreiro

A post shared by Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) on

"Але він не хоче… Давай, поїхали, Путіне, дай мені паспорт", – наголосила Орейро.

Наскільки серйозними є такі слова Орейро, сказати важко, адже "Вечірній Ургант – передусім розважальне шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Путин - дай #NataliaOreiro паспорт️ ?? #Путин #ВВП #Putin #Russia

A post shared by Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) on

Концерт поки уругвайської акторки та співачки у російському Санкт-Петербурзі мав відбутися 23 березня, а у Москві подібний захід пройде 28 числа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтра #NataliaOreiro ждёт всех на концерте в Санкт-Петербурге ️

A post shared by Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) on

Це вже не перші подібні заяви з уст Наталії Орейро. Зокрема, улітку 2018-го вона презентувала кліп, в якому можна було побачити один із головних храмів російської столиці – собор Василія Блаженного. Крім того, у відеороботі зірка російською зізналася, що любить Росію

blog_ava
Український воїн загинув на Донбасі: з’явились моторошні фото бойової машини після вибуху
23 березня
7487
Теги: Новини політики Новини Росії LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Музика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
23 березня 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
Альона Захарова 884
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1585
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
22 березня 16:00 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 757
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
22 березня 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
371
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
235
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук