Немає нічого більш привабливого, ніж жінка з власною думкою, – Джолі звернулась до всіх жінок

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі стала зіркою нового випуску видання Elle USA, де не лише знялась у стильній фотосесії, а й дала настанови всім жінкам світу.

Зірка в ексклюзивному есе для вересневого видання Elle UK поділилась власними думками, як жінками залишатись сильними в епоху сучасності. Актриса провела аналіз, як протягом останніх шести століть жінок називали відьмами чи єретичками, тому що вони володіли неабияким розумом і красою. Для прикладу вона навела Жанну д'Арк, яку стратили у 1431 році, присудивши їй звання "єретички, віровідступниці та ідолопоклонниці".

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"Звинувачення в чаклунстві використовувалося для контролю і мовчання жінок майже в усіх країнах і в кожному столітті. Жанна д'Арк була вбита вогнем у Франції в 15-му столітті за ідолопоклонство і єресь, включаючи носіння чоловічого одягу. Початкові звинувачення проти неї включали в себе чаклунство, і її звинуватили в тому, що вона танцювала вночі біля казкового дерева... Однак сьогодні іранські дівчата, які розміщують відео своїх танців в мережі, повинні оскаржувати закон та релігійні догми в їхніх країнах, оскільки це все ще вважають неприйнятним для жінок, навіть через шість століть", – поділилась Джолі.



Анджеліна Джолі для Elle UK / Elle UK

Кіноактриса зізналась, що у багатьох країнах, в яких вона буває, за її погляди вона б вже давно могла потрапити у в'язницю, якщо б була їхньою громадянинкою.

Жінок-правозахисниць по всьому світу ув'язнюють за їхні політичні погляди або за захист себе та інших. Незважаючи на всі наші сучасні досягнення, незалежність і творча енергія жінок все ще часто розглядаються як небезпечна сила, якою потрібно керувати, часто в ім'я релігії, традицій або культури,

– йдеться в есе.

Анджеліна Джолі додала, що пишається власними дітьми-синами, які оберігають у шанують своїх сестер. А також наголосила, що старається заохочувати доньок до постійного розвитку. Адже, на її думку, найважливіше, що вони можуть зробити – це розвинути власний розум.

Я часто кажу своїм дочкам, що найважливіше, що вони можуть зробити, – це розвинути свій розум. Ви завжди можете одягнути красиву сукню, але не має значення, у чому ви одягнені, якщо ваш розум не сильний. Немає нічого більш привабливого, навіть чарівного, ніж жінка з незалежною волею і власною думкою,

– запевнила Джолі.

Повний і сповнений натхнення лист Анджеліни Джолі ви можете прочитати тут.