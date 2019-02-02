Немає сил це терпіти, – солістка гурту KAZKA емоційно відреагувала на критику хейтерів

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Гурт KAZKA емоційно прокоментував Нацвідбір до Євробачення
Гурт KAZKA емоційно прокоментував Нацвідбір до Євробачення / jetsetter.ua

Український гурт KAZKA стрімко увірвався до шоу-бізнесу. Його популярність можна сміливо назвати рекордною, відтак колектив вирішив спробувати свої сили на Нацвідборі до Євробачення-2019.

Однак підготовка до грандіозного шоу не минає легко. Після презентації пісні "Apart" колектив зіткнувся з чималою критикою у мережі. Спершу прихильники музикантів стверджували, що артисти вже мають зіркову хворобу, адже не допустили публікацію композиції швидше запланованого дня. Згодом солістку гурту KAZKA розкритикували за вокал, а пісню й зовсім назвали нудною. 

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На таку гостру критику емоційно відреагувала Олександра Заріцька. Вокалістка гурту KAZKA заявила, що не може більше терпіти нападів хейтерів. 

"Немає сил це все терпіти більше. Емоції на межі! KAZKA – за справедливість, за чесну гру. Я не робот, а жива людина. Не знаю, як заспіваю в день конкурсу, які емоції ми подаруємо глядачам та чи оберуть нас представляти Україну в Ізраїлі. Я лиш знаю, що, не дивлячись ні на що, залишусь людиною чесною і відкритою", – зазначила співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Олександра Заріцька також додала, що не вміє сваритись та давати відсіч таким нападам. Однак виступ на Нацвідборі до Євробачення-2019 вона вважає дуже вагомим кроком, адже прагне допомогти людям повірити у чисте кохання завдяки своїй пісні "Apart".

Я не вмію влучно сваритися, переконливо брехати та робити сенсації на чужих іменах. Я не борець в соціальних мережах! Просто вірю всією душею, що цією піснею я зможу хоч трішки вселити в людей віру в справжнє кохання,
– додала Олександра Заріцька. 

До слова, у перший день лютого гурт KAZKA презентував свою пісню "Apart". Саме з цією композицією артисти позмагаються за можливість представити Україну на Євробаченні-2019. Перед прем'єрою колектив підігрівав цікавість українців та відтягував презентацію, тому, можливо, саме це очікування обурило користувачів мережі. 

Слухайте нову пісню гурту KAZKA "Apart": аудіо

Теги: LifeStyle KAZKA Євробачення 2019 Музика
Джерело: 24 Канал
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