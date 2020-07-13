Акторка та зірка "Дизель Шоу" наробила шуму в мережі новим кадром. Неодружена Вікторія Булітко постала з новонародженим малюком на руках поблизу пологового будинку. Навіть зіркові колеги не скупилися на привітання, але знаменитість стала мамою лише за сценарієм комедійного серіалу.

Під час проєкту "Танці з зірками" 37-річній Вікторії Булітко приписували роман з партнером Дмитром Дікусаром. Проте акторка заявила, що має стосунки з іншим чоловіком, якого не хоче показувати ані журналістам, ані публіці. Пара жила разом ще восени минулого року, тому фото зірки з немовлям на руках та в обіймах чоловіка розцінили як поповнення у родині. Кадри, які вона опублікувала в інстаграмі, сколихнули мережу.

До теми Дружина Григорія Решетника вагітна втретє: миле фото

На світлинах Вікторія у жовтій сукні з квітковим принтом тримає новонароджене дитя на руках. Поряд з нею був чоловік, який милувався крихіткою, пригорнувши до себе новоспечену матусю. На іншому кадрі він ніжно цілував її в губи. Крім того, на руках пари красувалися обручки, а знаменитість промовисто підписала фото: "Ну, нарешті".

Реакція мережі

Лише за добу допис набрав понад 33 тисячі лайків та майже тисячу коментарів. Фоловери активно коментували чуттєві світлини й не приховували свого шоку. Більшість прихильників були переконані, що Вікторія Булітко народила первістка, а на фото разом з нею – чоловік та батько дитини. Проте вони не розуміли, як зірка приховувала свою вагітність від преси й шанувальників: "Поясніть, що тут відбувається?", "Віка була вагітна? Скільки я спала?".

Як пояснили віддані прихильники, Вікторія Булітко повернулася до зйомок комедійного серіалу "Вижити за будь-яку ціну". У кадрі вона разом з актором Олександром Бережком грає подружню пару, у якої в новому сезоні, схоже, народився малюк.



Вікторія Булітко грає у серіалі "Вижити за будь-яку ціну" / Фото з відкритих джерел

На гачок знаменитості втрапили навіть зіркові колеги. Так, Ольга Сумська привітала акторку з материнством: "Ого! Вікуся, яка прекрасна новина! Ураааааа! Вітаємо, дорога!". А шоумен Володимир Остапчук був у шоці й написав: "Що?".