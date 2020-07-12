Співачка менше місяця тому народила сина Селім-Гірая. Якщо на останніх термінах вагітності Джамала залишалась вдома через карантин, то зараз повернулася на сцену й дала перший концерт у нових реаліях. Немовля вона взяла собою й показала, як піклується про нього за лаштунками.

Після народження первістка Еміра зірка не покидала сцену й продовжувала розвивати свою кар'єру, адже малюк з'явився на світ на піку популярності Джамали. Схоже, залишати слухачів без своєї музики зірка не планує й цього разу. Попри те, що її сину Селім-Гіраю не виповнилося навіть місяця, вона вже дала перший концерт у статусі мами двох хлопчиків, чим поділилася в інстаграм-профілі.

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Виступ артистки відбувся у Києві, тому новонародженого сина вона вирішила взяти з собою. Попри ретельну підготовку до концерту вона знайшла час для Селім-Гірая, якого тримала на руках під час зйомки за лаштунками. Джамала не стала розсекречувати, як сприйняв малюк її відсутність та шалений ритм концертного графіка. Проте раніше вона зізнавалася, що він вимагає безліч уваги.



Джамала з новонародженим сином / Фото Instagram / @jamalajaaa

Як Джамала виглядає після пологів?

Для появи на сцені співачка обрала досить сміливий образ. Якщо на останніх термінах вагітності вона віддавала перевагу об'ємним сукням вільного крою, то після пологів наважилась одягнути приталений штанний костюм. На ній штани темно-синього кольору з блискавками до колін та топ з відкритими плечима з білими і червоними вставками. Талію Джамали прикрашав оригінальний пояс з жовтою бахромою, який приховував її талію після народження сина.

З ніжним макіяжем та легкою укладкою зірка виглядала фантастично. Вона доповнила look босоніжками на високих підборах.



Джамала після пологів / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала після пологів / Фото Instagram / @jamalajaaa

Прихильники були вражені тим, як Джамала виглядає після пологів. Їй дуже швидко вдалося повернути форму, що не залишилося без уваги публіки: "Гарна фігурка після пологів", "Ви так швидко повернулись у форму, що це в мене викликало шок", "Ніби й не народжувала, красуня".