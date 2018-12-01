Неочікуване повернення в "Гру престолів": незабаром вийде епізод із загиблими героями

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Кадр з серіалу "Гра престолів"
Кадр з серіалу "Гра престолів" / Instagram/ @gameofthronesnotofficial

Щоб не засмучувати шанувальників серіалу, які захоплювались героями, що загинули, творці "Гри престолів" вирішили зняти додатковий епізод із померлими персонажами.

Фінальний сезон найулюбленішого серіалу "Гра престолів" стартує в квітні 2019 року. Шанувальники з нетерпінням чекають нових серій та готові до неочікуваних поворотів сюжету.

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Однак головною несподіванкою для фанатів культової стрічки стало повернення загиблих героїв. Як повідомило видання Entertainment Weekly, епізод із персонажами, що за сюжетом серіалу вже давно померли, вже відзняли.

Зйомки відбувались у Белфасті і на них були присутні Шон Бін, який грав Неда Старка, та Джейсон Момоа, який зіграв Кхала Дрого. Проте знятий епізод не буде транслюватись разом з фінальним сезоном "Гри престолів". Він стане відокремленою частиною серіалу.

Персонаж Нед Старк з серіалу
Персонаж Нед Старк із серіалу "Гра престолів" / Instagram / @game.of.throones

Персонаж Кхал Дрого (зліва) з серіалу
Персонаж Кхал Дрого (зліва) з серіалу "Гра престолів" / Instagram / @esthetique_life
 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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