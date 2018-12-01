Неочікуване повернення в "Гру престолів": незабаром вийде епізод із загиблими героями

Щоб не засмучувати шанувальників серіалу, які захоплювались героями, що загинули, творці "Гри престолів" вирішили зняти додатковий епізод із померлими персонажами.

Фінальний сезон найулюбленішого серіалу "Гра престолів" стартує в квітні 2019 року. Шанувальники з нетерпінням чекають нових серій та готові до неочікуваних поворотів сюжету.

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Однак головною несподіванкою для фанатів культової стрічки стало повернення загиблих героїв. Як повідомило видання Entertainment Weekly, епізод із персонажами, що за сюжетом серіалу вже давно померли, вже відзняли.

Зйомки відбувались у Белфасті і на них були присутні Шон Бін, який грав Неда Старка, та Джейсон Момоа, який зіграв Кхала Дрого. Проте знятий епізод не буде транслюватись разом з фінальним сезоном "Гри престолів". Він стане відокремленою частиною серіалу.



Персонаж Нед Старк із серіалу "Гра престолів" / Instagram / @game.of.throones