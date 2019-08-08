Неочікувано: Кайлі Дженнер сіла у приватний літак з весільною сукнею, – ЗМІ

Папараці сфотографували, як 21-річна світська левиця та зірка Instagram Кайлі Дженнер, що готується до святкування свого дня народження, сідала у приватний літак в Лос-Анджелесі. Разом зі знаменитістю на борт занесли й білосніжну сукню з довгим шлейфом.

Наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер протягом двох років зустрічається з репером Тревісом Скоттом, з яким вони виховують однорічну дочку Стормі. Закохані разом з друзями та родичами планують відсвяткувати 22-річчя Кайлі в Італії на розкішній яхті Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів. Але чи не готується Кайлі Дженнер до ще більш важливої події?

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Разом з дівчиною в літак сідали її хлопець Тревіс, мама Кріс Дженнер та інші приятелі. Про це пише видання Daily Mail. Наразі немає офіційного підтвердження, чи ця сукня – весільна, однак шанувальники протягом довгого часу підозрюють, що таки зовсім скоро мільярдерка може припинити бути холостячкою.

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Сукня Кайлі Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com



Сукня Кайлі Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com



Кайлі Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com



Тревіс Скотт / Daily Mail / Rol / X17online.com



Кріс Дженнер / Daily Mail / Rol / X17online.com