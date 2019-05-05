Неочікувано: Кім Кардашян дозволяє 5-річній дочці ходити на високих підборах – фото

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Чикаго і Норт Вест
Чикаго і Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян, яка виховує разом з репером Каньє Вестом трьох дітей і зовсім скоро стане мамою вчетверте (виношує хлопчика сурогатна матір), знову стала жертвою критики від користувачів у соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram Кім опублікувала знімки з дочками– однорічною Чикаго та п'ятирічною Норт.

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Користувачі у мережі відразу звернули увагу на взуття маленької дочки Каньє Веста. А саме те, що Норт взяла на вихід мамині босоніжки на високих підборах, які ще є завеликого розміру для неї.

кім кардашян чикаго норт
Кім Кардашян з Чикаго та Норт / Instagram / @kimkardashian

"Кім, купи вже для Норт взуття її розміру, якщо ти їй дозволяєш це носити", "Нічого собі, як швидко росте Норт", – пишуть підписники Кардашян у мережі.

Додамо, що це не вперше Кім розповідає про те, як старша дочка приміряє її одяг вдома, але такий публічний вихід став першим для неї.


Чикаго і Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Діти і неповнолітні Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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