MARUV присудили нагороду у Росії

Українській співачці MARUV, яка після перемоги в Національному відборі на Євробачення 2019 відмовилася підписувати контракт і представляти Україну, присудили нагороду в Росії.

MARUV отримала перемогу в номінації "Прорив року" премії ZD AWARDS-2018, однак сама артистка за нагородою не поїхала.

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Російське видання "Московский комсомолец" опублікувало новину про те, що MARUV зраділа нагороді і подякувала за це у відео. Разом з цим фіналістка українського Нацвідбору на Євробачення згадала у ролику про те, що скоро приїде з гастролями до РФ. Додамо, у співачки у квітні заплановані виступи в Москві і Санкт-Петербурзі.

Спасибі всім величезне, я дуже рада отримати цю нагороду. На жаль, не можу сьогодні бути присутньою, але скоро ми з вами побачимося, я вам обіцяю,

– заявила MARUV.

MARUV зраділа нагороді РФ: дивіться відео

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві.

Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.Співачка оприлюднида умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.

Після цього в українському шоу-бізнесі постало питання, хто ж відправиться на головний конкурс Євробачення в Ізраїлі у травні цього року. Де-юре, відправитись на Євробачення в Тель-Авів повинен був жіночий музичний колектив Freedom-Jazz, оскільки вони отримали друге місце під час підрахунку голосів суддів та глядачів. Однак колектив відмовився від участі. Після цього у НСТУ повідомили, що звертатимуться до гурту KAZKA, а якщо нічого з цим не вийде, то одним з варіантів може бути відсутність України на цьогорічному конкурсі Євробачення-2019. Зрештою, НСТУ прийняло рішення, про те, що від України цьогоріч ніхто не їде.