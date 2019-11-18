Олена Зеленська дізналася про намір чоловіка стати президентом із соціальних мереж

Перша леді України Олена Зеленська вперше знялася для обкладинки українського глянцевого журналу Vogue, повний випуск якого вийшов 18 листопада. В інтерв'ю жінка зізналася, що про намір Володимира Зеленського стати президентом вона дізналась із соцмереж 1 січня.

Олена Зеленська додала, що поцікавилася у Володимира, чому чоловік про це не сказав особисто. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Vogue.

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Володимир відповів: "Забув". Мій чоловік вміє робити сюрпризи. Але, якщо всерйоз, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди його підтримуватиму,

– заявила перша леді України.

Дружина Володимира Зеленського зізналася, що спершу не дуже зраділа, коли дізналася про намір чоловіка йти у президенти. "Усвідомлювала, наскільки все зміниться і які труднощі перед нами постануть", – додала вона.

Також Олена зазначила, що після інавгурації життя не змінилося, тільки обставини. Зеленська щиро розповіла, що їй бракує часу на самоті.

У мене двоє дітей, тому я й раніше зрідка бувала сама. Свій простір у мене був хіба у машині, за кермом. Зараз мене цього позбавили – я завжди з охороною. Для усамітнення залишилася ванна кімната. Але мені пощастило з людьми, які опинилися у моєму особистому просторі: вони вміють мовчати, коли мені хочеться тиші, і можуть підтримати розмову, коли відчувають, що це потрібно,

– наголосила дружина президента України.

Крім того, українське президентське подружжя прагне захистити дітей від надмірної публічності та дати їм шанс самостійно обрати, як жити.

"Старша донька, Саша, правда, вже знімалася у кіно – але я сподіваюся, що далі вона у цій галузі не піде. У молодшого, Кирила, є шанс мати нормальне дитинство – бавитися з іншими дітьми, займатися спортом, ходити у музичну школу, не привертаючи до себе надмірної уваги", – прокоментувала Олена.