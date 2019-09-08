Неочікувано: розкішна Дженніфер Лопес стала білявкою – фото

Співачка і акторка Дженніфер Лопес приїхала у Торонто на Міжнародний кінофестиваль, де відбулася світова прем'єра фільму "Стриптизерки" (Hustlers), у якому вона зіграла одну з головних героїнь Рамону.

На червоній доріжці Дженніфер з'явилася у компанії свого нареченого Алекса Родрігеса. Для ефектного виходу знаменитість одягнула відверту жовту сукню з глибоким декольте і сміливим розрізом для ніг з колекції бренду Maison Yeya.

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Доповнили образ акторки блискучий клатч у вигляді пачки доларів і металеві босоніжки на шпильках. Неочікуваною стала зміна іміджу співачки: новоспечена блондинка Джей Ло позувала перед фотографами з асиметричною стрижкою боб.



Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images

Іншого дня в рамках кінофестивалю у Торонто Дженніфер Лопес підготувала не менш ефектний "аутфіт". 50-річна акторка одягнула блискучу червону сукню, яку доповнила клатчем у тон. Також стилісти зробили співачці ефект "мокрого волосся".



​Дженніфер Лопес / Getty Images

Фільм "Стриптизерки" заснований на реальних подіях. Схему грабунку описала журналістка Джессіка Пресслер, яка після публікації статті стала знаменитою. За її даними, жінки й справді відпочивали із багатіями та обкрадали їх до останньої копійки. Стриптизерки збагачувались з 2008 до 2014 року, а суми за одну афери сягали 135 тисяч доларів.

За сюжетом, танцівниці в нічних клубах були розчаровані від системи розприділення зароблених ними коштів. Тому запальні красуні вирішили дещо змінити життя, запровадивши прибуткову шахрайську схему. Ефектні стриптизерки влаштовували багатіям з Волл-Стріт незабутній відпочинок з танцями і випивкою. Під час розваг жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки.

Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопес, Констанс Ву, Лілі Рейнхарт, Джулія Стайлз, Мадлен Брюер, Кеке Палмер та реперка Cardi B. Прем'єра кінострічки в Україні запланована на 12 вересня 2019 року.

Перед прем'єрою Дженніфер Лопес дала короткий коментар журналістам про те, що для знімань у стрічці вона вчилася танцювати стриптиз.

Я перед зйомками була щаслива, що мені належить навчитися танцювати стриптиз. Але після тренувань я зрозуміла, що це найважче, що мені доводилося робити. А коли почало виходити, мене від пілона було неможливо відірвати,

– згадала зірка.

Трейлер фільму "Стриптизерки": дивіться відео