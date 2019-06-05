Неочікувано: Слава Камінська розлучається з чоловіком Едгаром

Учасниця гурту "НеАнгели" Слава розлучається зі своїм чоловіком пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким вони виховують двох дітей: 4-річного сина Леонарда та 3-річну дочку Лауру.

Заява про розлучення Камінських з'явилася на сайті Подільського районного суду. Едгар Камінський подав на розлучення 19 квітня 2019 року. Розірвання шлюбу відбудеться 12 червня 2019 року.

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Наразі Камінські, які одружилися у 2014 році, не коментують розлучення. Тільки співачка опублікувала загадкове фото на своїй сторінці в Instagram, під якою шанувальники у коментарях запитували, чи Слава і Едгар справді вирішили розійтися. На знімку артистка зображена, як в кліпі на пісню "Роман".

"Слава, благаю Вас, скажіть, що це фейк. Ви ж ідеальна сім'я", "І про тебе я напишу гарний роман", "Іноді трапляються важкі часи", – пишуть користувачі у мережі.

Скріншот із сайту Подільського районного суду

Днями Слава Камінська прокоментувала кризи в стосунках з Едгаром в інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях".

Ми виросли в різних сімях. У нас різні характери. Едгар – спокійний, а я більш запальна. Те, що для мене норма – для нього не норма. В кожній сім'ї, в якої є плюс "нолик" спільного життя – у всіх були такі ситуації,

– сказала співачка.

"НеАнгели" – Роман: дивіться відеокліп