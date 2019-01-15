Неочікувано: Слава з "НеАнгелів" здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу

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Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram/ @babaslavka

Солістка гурту "НеАнгели" поділилася зі своїми прихильниками знімком, на якому вона постала у непритаманному для неї образі. Шанувальники співачки відреагували на зміни по-різному.

Новий знімок Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Солістка гурту "НеАнгели" вирішила вразити своїх шанувальників з самого ранку. Жінка, особистою візитівкою якої довгий час було розкішне руде волосся, продемонструвала кардинально інший образ. До слова, раніше у дружини знаменитого українського пластичного хірурга Едгара Камінського вже були спроби змінити зачіску, однак в скорому часу вона повернулася до звичного рудого.

Так, на новому "селфі" Слава постала яскравою блондинкою. На її голові був червоний берет, з-під якого спадали світлі кучері співачки, а губи нафарбовані яскравою помадою. Вона запитала шанувальників, чи подобаються їм її зміни, на що отримала кардинально різні відповіді і реакції. Деякі прихильники стверджували, що їй варто повернутися до рудого кольору, а інші говорили, що в "блонді" вона має ефектніший вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Однак пізніше Слава опублікувала новий знімок, на якому добре видно, що Слава не міняла свій звичний рудий колір на світлий блонд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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