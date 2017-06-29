Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні-2019 в Ізраїлі, – ЗМІ

Український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, заспіває в Ізраїлі на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 в якості запрошеного гостя.

Про це Андрій Данилко розповів під час запису другого півфіналу Національного відбору Євробачення-2019, пише УНІАН з посиланням на Новий канал. Однак публікацію на novy.tv вже видалено.

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За словами Данилка, його з командою запросили виступити на конкурсі у Тель-Авіві, на що вони залюбки погодилися. Наразі невідомо, з якою піснею виступить Вєрка Сердючка на сцені Євробачення-2019.

"Організатори Євробачення вже запросили нас виступити. І… так – ми це зробимо!" – процитувало novy.tv слова Андрія Данилка.

Додамо, що Вєрка Сердючка брала участь у конкурсі Євробачення від України 2007 у році і зайняла друге місце.

Крім того, 23 лютого в Україні прогримить фінал Національного відбору Євробачення-2019 в Україні, журі якого стали Андрій Данилко, Джамала та Євген Філатов.

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Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".