Неон і спекотні танці: Амбросіо заінтригувала кадрами зі зйомки для чоловічого глянцю

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо є часто гостею світських заходів та фотостудій, у які її запрошують редакторами перших глянців світу. Цього разу вона постане на сторінках знаменитого чоловічого видання GQ Middle East.

Для фотозйомки 38-річна модель приміряла сексуальну помаранчеву сукню у формі двобортного піджака бренду Yves Saint Laurent. Її груди сміливо виглядали з-під еротичного образу, а талія була підкреслена жовтим неоновим ремінцем в тон туфлям на підборах.

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Природна засмага та розпущене волосся додали ефектності образу Алессандри.

Наразі є лише декілька кадрів зі зйомки, де модель позувала з єгипетським футболістом Мохаммедом Салахом. Але фанати моделі переконані, що на них ще чекає гаряче "поповнення" у вигляді фотоконтенту.