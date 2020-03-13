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Непал скасував усі експедиції на Еверест через коронавірус

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Експедиції в Непал скасовані / Inspired

У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19, усі весняні експедиції альпіністів, а також вихід на Еверест скасовані.

Уряд Непалу до кінця квітня призупинив видачу туристичних віз і скасував на цей термін всі експедиції альпіністів. Про це повідомляє газета The Kathmandu Post.

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"Призупинення дії віз, за винятком дипломатичних і офіційних, вступить у силу 14 березня і триватиме до 30 квітня", – йдеться у газеті. 

Заборона почне діяти з 14 березня. Таке рішення позбавить Непал багатомільйонних доходів лише за одні тільки експедиції на Еверест.

У разі надзвичайної необхідності всім іноземцям, які хочуть приїхати в Непал, необхідно буде надати медичну довідку про те, що вони не мають коронавірусу, і подати на розгляд заяву в консульство Непалу в своїй країні,
 – заявив чиновник.

Зазначимо, що у Непалі зафіксовано один випадок зараження коронавірусом.

Що відомо про пандемію Covid-19?
Пандемію оголошують тоді, коли з'являється новий вірус грипу, який поширюється по всьому світу, а населення немає імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, вакцинації та лікування. Саме така ситуація з коронавірусом Covid-19, на який на сьогодні хворіє 126 тисяч людей по всьому світі. 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Китай LifeStyle Коронавірус Covid-19 Подорожі
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