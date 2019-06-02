Несподівана знахідна: у мережу потрапили різдвяні листівки з підписом принцеси Діани

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Принцеса Діана, принц Чарльз і їхні діти
Принцеса Діана, принц Чарльз і їхні діти / www.gettyimages.com

У Великобританії існує традиція дарувати листівки з офіційними світлинами королівської сім'ї, а також розсилати інші фото для друзів та родичів. Днями випадково були виявлені рідкісні різдвяні листівки-привітання зі знімками принцеси Діани, принца Чарльза з їхніми дітьми, принцами Уільямом і Гаррі, які пролежали у коробці 26 років.

Шість листівок знайшов родич подружжя зі Стаффордширу – Джорджа і Мюріель Констебл, які раніше працювали в палаці і на кожне Різдво отримували привітання від принца Чарльза і принцеси Діани. Найпізніше фото було зроблено у 1999 році після смерті леді Ді, а найперше датується 1985 роком. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

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Кожна фотографія містить в собі привітання і підписана самою принцесою Діаною та іншими членами королівської родини. Зазначається, що листівки продадуть на аукціоні 31 липня. Кожна з них буде коштувати не менше двох тисяч фунтів. 

Ми знайшли їх в коробці, яка належала Мюріель. Вони пролежали там десятки років. Ми не були впевнені, що вони несуть якусь цінність. Тому попросили Хенсона (Чарльз Хенсон – власник аукціонного дому Hansons) поглянути на них... Мюріель померла в 1993 році, а Джордж – в 2002 році. Вважаю, що до фотографій не торкалися 26 років,
– розказав анонім.

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї / Daily Mail

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї / Daily Mail

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Чарльз Хенсон / Daily Mail

Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї
Знайдені різдвяні листівки королівської сім'ї / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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