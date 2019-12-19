Несподіване "Вторгнення": у Києві покажуть прибульців

19 грудня о 19:00 розпочнеться "Вторгнення" – в столичній галереї Triptych: Global Arts відбудеться відкриття виставки відомого українського митця Юрія Мусатова.

Проєкт "Вторгнення" вражає своєю оригінальністю, бо поєднує скульптуру, живопис та звукову інсталяцію. Він встановлює зв’язок між античною традицією бюстів на постаментах і футуристичними образами марсіан на літаючих тарілках, які міцно вкоренились у колективній уяві протягом ХХ століття. Звуковий супровід проєкта "Вторгнення" – від Еріка Шведа.

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Прибулець Юрія Мусатова – візуальна метафора інакшості, маніфест креативної особистості. Образ прибульця, людини "не з цієї планети", є найбільш розповсюдженим, коли ми хочемо дати характеристику когось, хто відрізняється від усередненого загальноприйнятого соціального образу. Інколи творчим людям доводиться стикатися з подібним несприйняттям, що провокує відсторонене світовідчуття. Згадаємо пісню Стінга "Englishman In New York": "I’m an alien, I’m a legal alien..."



Прибулець Юрія Мусатова

Для митця Юрія Мусатова цей проєкт має особисте значення:

У кожному з нас живе безліч різних образів, які під впливом обставин можуть знаходити "вихід", змінюючи нашу поведінку і навіть зовнішні прояви. У кожному з нас є незвідана частинка – прибулець, з яким ми живемо та співіснуємо. Це проєкт про кожного з нас, у тій чи іншій мірі.

Директорка галереї Мирослава Хартмонд розповіла про своє перше знайомство з проєктом:

"Вторгнення" в наш арт-простір почалось у червні цього року, коли на виставці фотографій з особистого архіву Ганса Ґіґера показали прибульця Юрія Мусатова. Це символічно, тому що Ґіґер створив образ "чужого" для однойменного фільму, якому виповнилось 40 років. Попри свою схожість на створіння з уфологічного пантеону, у витонченій пластиці прибульців Мусатова та в їхній безмежній варіації кольорів, форм і матеріалів не складно впізнати руку видатного українського митця.

Хто такий Юрій Мусатов? Український сучасний митець, найбільш відомий своїми керамічними творіннями. Народився у 1981 році в Конотопі Сумської області. 2008 року закінчив Львівську національну академію мистецтв, факультет декоративно-прикладного мистецтва, відділення художньої кераміки. Член Національної спілки художників України, член Міжнародної академії кераміки в Женеві. Постійний учасник персональних і групових виставок, симпозіумів, бієнале кераміки в Іспанії, Італії, Китаї, Південній Кореї, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, США, Таїланді, Туреччині, Угорщині, Швейцарії. Живе та працює в Києві.

Що таке Triptych: Global Arts Workshop? Провідна українська галерея сучасного мистецтва, розташована в самому серці Києва. З 1988 року представляє найкращі приклади українського живопису, скульптури і фотографії в одному з історичних будинків "українського Монмартра" Андріївського узвозу. Креативна місія галереї – будувати мости між Україною та світом завдяки різноманітній культурній програмі, що включає виставки українських і зарубіжних митців, лекції, конференції, воркшопи, покази фільмів, а також дослідницьку і видавницьку діяльність.