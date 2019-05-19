Несподівано: Елені Фурейра переспівала "Зібен-Зібен" Вєрки Сердючки на сцені Євробачення

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Елені Фурейра
Елені Фурейра / Instagram / @foureira

Представниця з Кіпру на Євробаченні-2018 Елені Фурейра вийшла на сцену Євробачення-2019 в Ізраїлі та шокувала всіх виконанням пісні "Зібен-Зібен, Ай Лю-Лю" Вєрки Сердючки.

Організатори Євробачення-2019 влаштували глядачам справжній сюрприз! На сцену було запрошено одних з переможців найбільш ефектних артистів за всю історія міжнародного пісенного конкурсу та обмінялися піснями.

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Так, з'явилися Монс Сельмерльов, Кончіта Вурст, Елені Фурейра, учасниця Євробачення-1979 від Ізраїлю Галі Атарі та українська Вєрка Сердючка.

Так, учасниця музичного конкурсу у 2018 році і зваблива представниця від Кіпру Елені Фурейра запалила публіку піснею "Зібен-Зібен, Ай Лю-Лю", а Вєрка Сердючка переспівала пісню Toy Нетти Барзілай.

Дивіться відео: Елені Фурейра співає пісню Вєрки Сердючки

 

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Теги: Музика Євробачення 2018 Євробачення Євробачення 2019 Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури
Джерело: LifeStyle 24
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