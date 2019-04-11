Несподівано: Меган Маркл і принц Гаррі не оголошуватимуть про народження своєї дитини

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцог і герцогиня Сассекські поділилися новими подробицями, що стосуються народження їхнього первістка. Меган Маркл і принц Гаррі вирішили зберегти деталі про пологи і не будуть показувати обличчя свого новонародженого малюка відразу коло лікарні, як це робили герцоги Кембриджські.

Про це пише видання The Daily Mail посиланням на заяву Кенсінгтонського палацу.

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Меган Маркл і принц Гаррі особисто прийняли рішення зберегти в секреті інформацію щодо народження їхньої дитини. Вони з нетерпінням чекають можливості поділитися новинами з усіма, після того, як відсвяткують подію приватно з найближчими людьми,
– йдеться у заяві.

Найімовірніше, що шанувальники королівської сім'ї зможуть побачити первістка Меган та Гаррі лише на фотографії. Додамо, що днями герцоги Сассекські відкрили свою спільну сторінку у соціальній мережі Instagram.

Принц Гаррі і Меган Маркл
​Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images


Заява Кенсінгтонського палацу

Чутки про незвичні пологи герцогині Сассекської ходили ще з початку січня, офіційно інформація щодо її забаганок підтвердилася за декілька тижнів до народження первістка. Крім того, Меган Маркл відмовилася від послуг лікаря-акушера, який приймав пологи у Кейт Міддлтон під час народження всіх трьох спадкоємців престолу, а також від його команди. Вона назвала їх "чоловіками в костюмах".

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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