Несподівано: як колишня дружина Кріса Пратта відреагувала на його заручини з Кетрін Шварценеггер

Екс-дружина голлівудського актора Крісса Пратта Анна Фаріс прокоментувала його заручини з 29-річною донькою знаменитого Шварценеггера Кетрін. Шанувальників актриси здивувала її реакція.

У понеділок, 14 січня, мережу сколихнула новина про заручини Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта. Американський актор запропонував доньці знаменитого "Термінатора" одружитися, на що дівчина відповіла згодою. Радісною подією Кріс поділився на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку майбутнє подружжя ніжно обіймається, а на руці 29-річної Кетрін виблискує масивна каблучка з діамантом. Однак не лише миттєві заручини здивували шанувальників Кріса Пратта. Не меншу увагу привернув коментар під світлиною, який залишила його колишня дружина Анна Фаріс.

"Я так рада за вас обидвох! Мої вітання", – прокоментувала фото 42-річна акторка. Спокійна реакція екс-дружини Кріса викликала бурю "лайків" і похвальних відповідей від її фанатів.

Нагадаємо, Кріс Пратт і Анна Фаріс познайомилися в 2007 році під час зйомок фільму "Відвези мене додому". В липні 2009 року актори одружилися, а стрічка вийшла на екрани в 2011 році. У серпні 2012 в пари народився син, а в грудні 2017 пара оголосила про розлучення. Чутки про новий роман Кріса Пратта із донькою Арнольда Шварценеггера Кетрін з'явилися в червні 2018 року. Тоді пара засвітилася на пікніку в одному з парків Санта-Барбари.