Несподівано: яким було перше слово сина Кейт Міддлтон

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Кейт Міддлтон з сином Луї / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджська в ефірі кулінарного шоу з Мері Беррі зізналася, що її наймолодший син Луї почав говорити на початку грудня. Одним із перших його слів стало "Мері". Кейт Міддлтон пояснила це тим, що вся їхня кухня заставлена кулінарними книгами телеведучої.

Герцоги Кембриджські стали гостями кулінарного шоу "Кращий пекар Британії" з ресторанним критиком та письменницею Мері Беррі. Разом вони приготували святкові страви, якими королівська родина буде частувати персонал та волонтерів благодійних організацій, які працюватимуть впродовж Різдва. 

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Окрім розмов про кулінарію, Кейт Міддлтон та Мері Беррі поспілкувалися про виховання дітей та родинні стосунки. Герцогиня шокувала телеведучу сенсаційною заявою про те, що її 19-місячний син Луї неодноразово повторював ім'я зірки кулінарного шоу. 

Одним з перших слів Луї було слово Мері, тому що всі мої кулінарні книги стоять на рівні його очей. А оскільки дітей завжди цікавлять обличчя, і ваше обличчя на всіх ваших кулінарних книгах, то коли він вас побачить, обов'язково повідомить: "Це Мері Беррі",
– зізналася Кейт Міддлтон. 

Вона не приховує, що полички на її кухні переповнені книгами британської письменниці, якими Кейт Міддлтон часто послуговується для приготування кулінарних шедеврів для вибагливої королівської родини. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Зіркові діти
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