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Netflix додав нову функцію: тепер на сайті видно найпопулярніші щоденні проєкти

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Netflix / News One

Відома кінокомпанія та потоковий сервіс Netflix потішили своїх передплатників очікуваним оновленням. Тепер на їхньому офіційному сайті можна побачити, які 10 найцікавіших запитів шукали користувачі сервісу.

Про те, що представники Netflix нарешті вирішили зробити політику свого сервісу більш прозорою щодо рейтингів та переглядів власних проєктів повідомляється на сайті Deadline. Додамо, що раніше сервіс старанно приховував перегляди фільмів чи серіалів.

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Тепер компанія дає своїм фанатам доступ до десяти найпопулярніших щоденних пошукових запитів у двох категоріях "Кіно" та "Телешоу". Для цих розділів будуть доступні два окремі списки, які щодня оновлюватимуться згідно з потребами передплатників.

Дана функція була успішно протестована у Великобританії та Мексиці. Користувачі потокового сервісу позитивно сприйняли оновлення. Тому тепер 10 найпопулярніших щоденних проєктів будуть доступні й в інших країнах.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Netflix Кіно
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