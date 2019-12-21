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Netflix екранізує дитячу книгу легендарного Пола Маккартні

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Netflix екранізує дитячу книгу Пола Маккартні / Вікіпедія

Студія Netflix продовжує реанімувати популярні твори, даючи їм нове життя. Так, до списку майбутніх екранізацій потрапила книга "Високо в хмарах" легендарного Пола Маккартні.

На сайті видання The Hollywood Reporter повідомляється, що студія Gaumont разом із корпорацією Netflix зніме фільм за мотивами книги "Високо в хмарах", яка вийшла у світ у 2005 році.

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У джерелі зазначається, що майбутня повнометражна картина отримала режисера, яким став номінант Оскара Тімоті Рекарт, а також сценариста, в крісло якого сів Джон Крокер, відомий стрічкою "Пригоди Паддінгтона 2".

Що цікаво, у мультфільмі прозвучать пісні легендарного гурту Beatles, однак про інші деталі сюжету чи дату виходу стрічки творці поки що не повідомляють.


Обкладинка книги Пола Маккартні / Вікіпедія 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Netflix The Beatles
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