Netflix може зняти багатосерійний мультфільм за мотивами серіалу "Відьмак"

До прем'єри серіалу "Відьмак" залишилося трохи більше двох тижнів, однак це не заважає йому бути чи не найбільш обговорюваною стрічкою. Ще більший інтерес до картини у фанатів розігріли чутки про ймовірну анімаційну екранізацію.

Як відомо, серіал "Відьмак" знімають за мотивами популярної однойменної гри, а ту творці спроєктували, опираючись на події з книги Анджея Сапковського. Так, на сайті польського видання IGN Poland з'явилася інформація, що Томаш Багінскі, який виступив виконавчим директором серіалу "Відьмак", не проти створити мультсеріал.

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Він заявив, що не буде розкривати подробиці намірів, однак ствердив, що компанія Netflix не проти випустити анімаційний серіал за мотивами вже популярного серіалу.

Не хочу сказати нічого зайвого, але хто знає, раптом ми захочемо побачити "Відьмака" і в цьому стилі,

– сказав Томаш Багінскі.

Нагадаємо, що прем'єра серіалу "Відьмак" відбудеться 20 грудня 2019 року. Ще до випуску першого сезону творці стрічки продовжити її на другий. А в планах знімальної команди зняти близько 7 сезонів у випадку, якщо багатоепізодична картина отримає успіх.