Netflix опублікували перший трейлер до фільму "Чорне дзеркало" з несподіваними подіями: відео

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Трейлер до п'ятого сезону серіалу "Чорне дзеркало: Bandersnatch"
Трейлер до п'ятого сезону серіалу "Чорне дзеркало: Bandersnatch" / Скріншот з відеоролика

У мережі з'явився перший трейлер до п'ятого сезону серіалу "Чорне дзеркало: Bandersnatch" (Black mirror: Bandersnatch). Неочікуваний поворот подій вразив шанувальників науково-фантастичної кінострічки.

Новина про те, що серіал "Чорне дзеркало" буде продовжено на п'ятий сезон, підірвала мережу в березні 2018-го року. Короткий тизер до сиквелу автори стрічки опублікували на офіційній сторінці фільму в Twitter. Саме тоді стало відомо, що продовження отримає назву "Bandersnatch".

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У листопаді 2018-го року в мережі з'явилась новина про те, що у п'ятому сезоні серіалу гратиме американська співачка та акторка Майлі Сайрус. Її помітили в Південній Африці зі знімальною командою. Пізніше шанувальників фантастично-наукової стрічки здивували стилем продовження "Чорного дзеркала", повідомивши, що він вийде у формі 5-годинного фільму (312 хвилин) і закінчення епізоду глядачі зможуть обрати самі.

Як відомо, прем'єра наступної частини "Чорне дзеркало: Bandersnatch" вийде наприкінці грудня. Кінокомпанія Netflix вже готує шанувальників до виходу нового епізоду. Вони опублікували перший трейлер на своєму YouTube-каналі.

У новому епізоді події розгортаються у 1984 році. В центрі сюжету молодий перспективний програміст, який працює над створенням цікавої відеогри. Однак не все в його роботі йшло так гладко. Фантастичне перебування у грі заполоняло все більше реальності і ставило під сумнів існування у теперішньому часі.

Дивитись трейлер до серіалу "Чорне дзеркало: Bandersnatch" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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