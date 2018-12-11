Netflix опублікував офіційний трейлер до третього сезону серіалу "Лемоні Снікет: 33 нещастя"

Новий офіційний трейлер до третього сезону популярного пригодницького серіалу "Лемоні Снікет: 33 нещастя" стрімінгова компанія Netflix опублікувала 10 грудня.

Новий трейлер до культового серіалу, знятого за мотивом дитячої книжки "33 нещастя", з’явився на YouTube-каналі стрімінгового сервісу Netflix.

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В головних ролях, як і завше, Ніл Патрік Гарріс, Патрік Уобертон, Маліна Вайсман, Луіс Хайнс і Преслі Сміт.

Варто нагадати, у серіалі "Лемоні Снікет: 33 нещастя" розповідається про трьох дітей, які залишились сиротами після жахливої пожежі. Під свою опіку їх бере граф Олаф, який спрямовує всі свої сили на те, щоб захопити їхній спадок.

Третій сезон "Лемоні Снікет: 33 нещастя" вийде на екрани 1 січня 2019 року.

Дивитись трейлер третього сезону серіалу "Лемоні Снікет: 33 нещастя" (відео):