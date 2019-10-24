Netflix показав трейлер серіалу про українця, якого визнали винним у нацистських злочинах: відео

Після мінісеріалу "Чорнобиль", який підірвав мережу за мінімально короткий час, американська компанія Netflix вирішила піти шляхами британського HBO. Вже незабаром у мережі буде доступний до перегляду серіал про відомого українця.

На ютуб-каналі стримінгового сервісу Netflix з'явився перший трейлер до серіалу The Devil Next Door. Ймовірно, українська назва буде звучати як "Сусід диявола".

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Події розвиваються за часів СРСР. У центрі сюжету постає українець Джон, який на батьківщині був відомий як Іван Дем'янюк. Його визнають винним у воєнних нацистських злочинах, а також позбавляють американського громадянства.

Премэєра серіалу відбудеться вже 4 листопада цього року.

Дивитися трейлер до серіалу The Devil Next Door: відео

Що відомо про Івана Дем'янюка? Українця, який народився 3 квітня 1920 року, називали "Іваном Грозним" або ж "плачем Собібора" (Собібор – концентраційний табір, створений нацистами у 1942 році, – LifeStyle 24). У 1940 році він став солдатом Червоної Армії, а у 1942 в Криму потрапив в полон до німців.



До Другої світової війни він працював трактористом і водієм вантажівки у колгоспі села Дубові Махаринці, що зараз у Вінницькій області. У 1952 році він зі сім'єю переїхав до США, де працював автомеханіком і згодом отримав громадянство.

Через деякий час суддя позбавив його американського громадянства, тому що йому здалося, що той подав неправдиві свідчення про воєнні роки. 1980-ті роки стали для Івана справжнім пеклом. Його почали звинувачувати у нацистських злочинах, через що засудили в Ізраїлі до семи років позбавлення волі. 17 березня 2012 року українець помер в будинку для престарілих, так і не вийшовши на волю з 1980-х років.