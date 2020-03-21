Netflix пожертвує 100 мільйонів доларів працівникам кіноіндустрії у розпал коронавірусу

Провідна стрімінгова платформа створить благодійний фонд, спрямований на допомогу працівникам кіноіндустрії, які втратили дохід через зупинку виробництва на фоні пандемії. Netflix пожертвує 100 мільйонів доларів на кінопроєкти по всьому світу.

Нині лідери у галузі моди, кіно та шоу-бізнесу взяли на себе відповідальність допомагати фінансово у боротьбі з поширенням коронавірусу. Якщо одні жертвують кошти на поліпшення медичної сфери, то інші готові підтримати молодших колег. Так, Netflix оголосив про створення благодійного фонду, бюджет якого складе 100 мільйонів доларів.

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Вчора, 20 березня, фінансовий директор Тед Сарандос заявив, що Netflix підтримає творчу галузь у всьому світі. Керівництво компанії усвідомлює, що більшість творчого персоналу залишилася без прибутку та втратила свої посади: часто вони отримують погодинну зарплату та живуть від проєкту до проєкту.

"Телевізійні та кінопроєкти зараз призупинені майже в усьому світі, залишивши сотні тисяч знімальних груп без роботи: акторів, електриків, водії, перукарів та візажистів та безліч інших працівників", – йдеться у заяві.

Більшість коштів з благодійного фонду будуть спрямовані в США, Канаду, Європу та країни Латинської Америки. Також Тед Сарандос зазначив, що 15 мільйонів доларів будуть виплачені некомерційним організаціям, які будуть надавати термінову допомогу працівникам Netflix.

Ми такі ж сильні, як і люди, з якими ми працюємо, і Netflix пощастило, що ми можемо допомогти тим, хто більше за всіх постраждає в нашій галузі в цей непростий час,

– наголосив фінансовий директор.

Нагадаємо, що минулого тижня одна з найбільших корпорації Netflix оголосила про призупинення запланованих зйомок фільмів та телевізійних шоу через пандемію коронавірусу. Тоді представники компанії зазначали, що пауза триватиме лише два тижні.

Станом на 21 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 11 402 людини. Загальна кількість інфікованих – 275 452 людини по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 88 тисяч людей.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу