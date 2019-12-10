Netflix представив головних героїв серіалу "Відьмак" у нових промороликах: відео

Вже скоро перші серії серіалу "Відьмак" стартують на стрімінговому сервісі Netflix. Однак, попри те, що прем'єра не за горами, автори проєкту не розголошують подробиць сюжету, а лише підігрівають інтерес короткими роликами за участю головних героїв.

Стрімінговий сервіс Netflix готується до однієї з найвибуховіших прем'єр року. Вже 20 грудня потоковий ресурс представить першу серію серіалу "Відьмак".

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Нагадаємо, стрічка знята за мотивами культової однойменної гри, а та в свою чергу заснована на серії книг польського письменника Анджея Сапковського. Після шаленого успіху відеогри компанією Netflix було вирішено зняти кількасезонний серіал. Як зазначила шоураннерка проєкту, вона запланувала цілих сім сезонів!

Так, за 10 днів до прем'єри творці вирішили познайомити фанатів серіалу з трьома головними героями.

На ютуб-каналі сервісу з'явилося три проморолики з Геральтом, який, власне, і є відьмаком, Йенніфер та Ціріллою. У коротких відео розповідаються їхні історії життя, які також коментують виконавці ролей – Генрі Кавілл, Аня Чалотра та Фрея Аллан відповідно.

Серіал "Відьмак": що відомо про відьмака Геральта – відео

Серіал "Відьмак": що відомо про Йенніфер – відео