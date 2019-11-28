Netflix присвятив приголомшливий ролик персонажеві Аль Пачіно у фільмі "Ірландець": відео

Напередодні, 27 листопада, на стрімінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра драматичного фільму "Ірландець", головні ролі у якому виконали легендарні Аль Пачіно і Роберт де Ніро. Так, з нагоди дебютного показу на ресурсі американської компанії Netflix з'явився ролик, присвячений персонажу Аль Пачіно.

Відео опублікували представники Netflix на ютуб-каналі стрімінгового сервісу напередодні, 27 листопада, з нагоди прем'єри.

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У бандитській драмі Мартіна Скорсезе 79-річний Аль Пачіно зіграв персонажа Джиммі Хоффе, який потрапив у список двадцяти п'яти гангстерів, вбитих діячем профспілок і відомим мафіозі Френком Ширане. Він працював під прізвиськом "Ірландець".

Фільм, робота над яким тривала з 2014 року, заснований на реальних подіях. Світова прем'єра стрічки відбулася 27 вересня, однак у загальному доступі з’явилася лише вчора, 27 листопада.

Аль Пачіно у ролику, присвяченому його персонажеві у фільмі "Ірландець": відео