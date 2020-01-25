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Netflix випустив документальний серіал про світову епідемію у розпал коронавірусу з Китаю

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"Епідемія: як запобігти поширенню" від Netflix / Netflix

На початку цього тижня Netflix випустив шість епізодів нового документального серіалу "Епідемія: як запобігти поширенню". Сюжет побудований навколо людей, які намагаються побороти спалах нової епідемії, яка тримає весь світ у страху та паніці.

Загадковий коронавірус швидкими темпами поширюється з Китаю до інших країн. У спробі зупинити епідемію органи охорони здоров'я та фармацевтичні компанії розпочинають розробку вакцини. Представники кіноіндустрії вживають власних заходів, щодо інформування громадськості та привернення уваги суспільства до глобальної проблеми. 

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У вівторок, 21 січня, на американській стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра шестисерійної документальної стрічки "Епідемія: як запобігти поширенню" ("Pandemic: how to prevent an outbreak"). Глядачі можуть спостерігати за героями, які борються проти грипу, та дізнатися про їхні зусилля, спрямовані на припинення чергового глобального спалаху. 

Коли ми говоримо про новий спалах епідемії вірусу, ми не ставимо питання, чи буде він, ми ставимо питання, коли він відбудеться,
– повідомляють у трейлері серіалу. 

"Епідемія: як запобігти поширенню" наголошує на необхідності пошуку шляхів розробки вакцини проти поширення нових вірусів і боротьби з епідеміями, оскільки вчених спіткало недостатнє фінансування у галузі досліджень та охорони здоров'я. 

Коронавірус – це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Зазначимо, що наразі підтверджено понад 900 випадків захворювання. Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни та шириться світом. Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини. Фахівці говорять про побоювання пандемії.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Netflix Пневмонія в Китаї 2020 Кіно
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