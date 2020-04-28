Netflix випустив перший епізод мінісеріалу про коронавірус

Стрімінгова платформа Netflix зняла документальний серіал про COVID-19. Він отримав назву Coronavirus. Explained – "Коронавірус. Роз'яснення" та покаже глядачам все, що нині вдалося дізнатися вченим і лікарям про природу недуги. Перша серія вже доступна для перегляду.

У час, коли весь світ охоплений пандемією коронавірусу, роз'яснити суспільству поточну ситуацію взявся кінематограф. Американська компанія Netflix зібрала в один мінісеріал все, що вдалося з'ясувати про невідому раніше хворобу COVID-19, яка нещадно забрала життя тисячі інфікованих.

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"У 2020 році світ змінився. Цей тематичний серіал досліджує пандемію коронавірусу, зусилля для боротьби з нею та методи для управління ментальним здоров'ям", – йдеться в описі документальної картини.

Перший епізод доступний для безкоштовного перегляду на стрімінговій платформі Netflix. Він розповідає про те, як коронавірус став глобальною пандемією, змінивши життя людей так, яким ми відчуваєно його нині. Ця дебютна серія – чіткий інформативний огляд COVID-19. Вона триває близько пів години.

Коронавірус. Роз'яснення: дивіться трейлер першого епізоду онлайн

У світі підтверджено понад 3 мільйона випадків інфікування COVID-19. 212 516 людей померли від ускладнень, а 934 403 пацієнтам вдалося одужати. Найбільший спалах коронавірусу діагностували в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу