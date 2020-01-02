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Netflix залишив глядачів без серіалу "Друзі" до весни 2020 року: у чому причина

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Серіал "Друзі" / WARNER BROS. TELEVISION

Ситком зник з широких екранів до весни цього року. Права на показ "Друзів" перекупив конкурент Netflix – новий онлайн-кінотеатр HBO Max, який запустять лише в травні 2020. За п'ять років корпорація WarnerMedia за показ серіалу віддала 425 мільйонів доларів.

Передплатники стримінгового сервісу в США могли насолодитися епізодами ситкому востаннє 31 грудня 2019 року. Як повідомляє тижневик Variety, майбутній американський інтернет-сервіс HBO Max викупив виняткові права на показ серіалу "Друзі". 

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Найголовніший конкурент Netflix розпочне роботу лише у травні 2020 року, проте вже активно дбає про те, аби їхні користувачі могли переглядати ексклюзивний контент. Так, підписка на HBO Max коштуватиме американцям близько 15 доларів на місяць. Так, окрім 236 епізодів ситкому "Друзі" передплатники отримають ліцензований перегляд численних програм, фільмів та телешоу. 

Відомо, що для отримання виключних прав на серіал "Друзі" WarnerMedia заплатили 85 мільйонів доларів за рік. Загальна сума угоди склала 425 мільйонів доларів.

Про те, що "Друзі" залишають стримінговий сервіс, представники Netflix повідомили ще влітку 2019 року. 

Користувачі болісно відреагували на тривалу відсутність вільного перегляду улюбленого серіалу. 1 січня вони залишили сотні твіттів зі словами розчарування. 

Нагадаємо, що американський ситком "Друзі" може знову з’явитись на екранах у тому ж акторському складі, що й колись. Телеканал HBO восени розпочав переговори про зйомки спеціального епізоду зі сценаристами серіалу та головними героями.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Netflix Голлівуд Новини LifeStyle
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