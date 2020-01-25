Netflix зніматиме мультиплікаційний фільм про Відьмака
Прем'єра першого сезону серіалу "Відьмак" була феєричною. Після цього його творці взялися за розробку нових історій. Окрім дати виходу другого сезону серіалу, стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід аніме-фільму про Відьмака.
Видання Redanian Intelligence повідомляє про те, що аніме-фільм вийде перед другим сезоном серіалу "Відьмак", який запланований на 2021 рік. Стрімінговий сервіс вже почав роботу над мультиплікаційним фільмом, який планують презентувати у 2020 році.
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Відомо, що сценарій до стрічки написаний персонажем письменника Бо ДеМайо, який був творцем третього епізоду першого сезону серіалу "Відьмак" і також буде автором одного зі восьми епізодів другого сезону.
Інформацію про створення аніме-фільму підтвердили на офіційній сторінці Netflix у твіттері.
Чутки правдиві, нова історія Відьмака у роботі! Аніме-фільм "Відьмак: Жах вовка" поверне нас до нової загрози, з якою зіткнеться континент,
– йдеться у повідомленні.