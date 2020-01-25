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Netflix зніматиме мультиплікаційний фільм про Відьмака

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Кадр з "Відьмака" / IMDb

Прем'єра першого сезону серіалу "Відьмак" була феєричною. Після цього його творці взялися за розробку нових історій. Окрім дати виходу другого сезону серіалу, стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід аніме-фільму про Відьмака.

Видання Redanian Intelligence повідомляє про те, що аніме-фільм вийде перед другим сезоном серіалу "Відьмак", який запланований на 2021 рік. Стрімінговий сервіс вже почав роботу над мультиплікаційним фільмом, який планують презентувати у 2020 році. 

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Відомо, що сценарій до стрічки написаний персонажем письменника Бо ДеМайо, який був творцем третього епізоду першого сезону серіалу "Відьмак" і також буде автором одного зі восьми епізодів другого сезону. 

Інформацію про створення аніме-фільму підтвердили на офіційній сторінці Netflix у твіттері.

Чутки правдиві, нова історія Відьмака у роботі! Аніме-фільм "Відьмак: Жах вовка" поверне нас до нової загрози, з якою зіткнеться континент,
– йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Серіал "Відьмак" Кіно Netflix
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