Netflix зніме приквел до фільму скандального Поланскі "Китайський квартал": подробиці

Відомий європейський і голлівудський кінорежисер Роман Поланскі отримає приквел до свого культового фільму "Китайський квартал". Виробництвом займеться кінокомпанія Netflix.

Про те, що культовий фільм Романа Поланскі, якого нещодавно постав у центрі секс-скандалу, "Китайський квартал" отримає приквел повідомляє видання Deadline.

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Що цікаво, продовження картини 1974 року буде багатоепізодичним. Так, сценарій до серіалу напишуть 57-річний Девід Фінчер та 85-річний Роберт Таун. Другий, до слова, працював також над оригінальною частиною, яка отримала Оскан у категорії "Найкращий оригінальний сценарій". Ці ж кінотворці виступлять співпродюсерами майбутньої картини.

За сюжетом фільму 1974 року, приватний детектив Джейк Гіттес, родом з Лос-Анжелеса, береться за справу, яку йому доручив заможний чоловік. Він повинен з'ясувати всі деталі про таємний роман дружини замовника. Проте йому доведеться постати у центрі подій, які пов’язані між собою і, як він помічає, розслідування справи веде не до зради.

Так, головним героєм приквела стане юний Гіттес, який тільки прийшов у цю галузь і починає приймати замовлення, як приватний детектив.

Про інші деталі сюжету та дату виходу приквела поки що невідомо.



Постер фільму "Китайський квартал" 1974 року / IMDb