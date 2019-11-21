Netflix зніме продовження популярного серіалу "Вікінги": подробиці

Ірландсько-канадський телесеріал "Вікінги" спершу був створений спеціально для телеканалу History. Однак продовження популярного проєкту відбудеться на стрімінговому сервісі Netflix, який також взявся за зйомки нового сезону.

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував продовження серіалу і воно отримало назву "Вікінги: Вальхалла". Як відомо, 6 сезон "Вікінгів", який стане останнім, стартує вже 4 грудня на телеканалі History, для якого з самого початку був створений режисером Майклом Герстом. Однак його продовження виходитиме на ресурсі Netflix.

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На сайті видання The Hollywood Reporter повідомляється, що сиквел складатиметься з 24 епізодів, а "Вікінги: Вальхалла" – це його офіційна назва. За сюжетом, події серіалу розгортатимуться через 100 років після подій попередніх сезонів. А в центрі сюжету постануть такі вікінги: Лейф Еріксон, Фрейдіс, Гаральд III Суворий і Вільгельм І Завойовник.

Режисером серіалу традиційно виступить Майкл Герст, а шоураннером – Джеб Стюарт. Як відомо, зйомки проходитимуть в Ірландії, проте дату прем'єри поки не називають.