Netflix зняв документальний фільм про Бейонсе: в мережі з'явився перший трейлер

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram/ @beyonce

Стримінговий сервіс Netflix зняв документальну кінострічку про знамениту співачку Бейонсе. У фільмі під назвою Homecoming by Beyonce ("Повернення додому: фільм про Бейонсе") показані ексклюзивні фрагменти з її великого концерту на фестивалі Coachella. Перший трейлер, у якому також показано її молодших дітей, вже доступний до перегляду в мережі.

Документальні фільми про знаменитостей набувають все більшої популярності, адже лише там ми можемо побачити справжні живі кадри з життя тих, хто завжди має ідеальний вигляд у кадрі. Так, Netflix зняв фільм про одну з найпопулярніших співачок сучасності – Бейонсе. Перший трейлер до кінокартини вже з’явився на YouTube-каналі компанії.

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У фільмі покажуть ексклюзивні відеоролики та закулісні кадри масштабного фестивалю Coachella, на якому Бейонсе виконала 26 пісень. Також у стрічку потрапили моменти з особистого життя співачки, відео з репетиції і рідкісні епізоди з її молодшими дітьми.

Прем’єра фільму відбудеться 17 квітня на Netflix.

Дивитися трейлер до фільму Homecoming by Beyonce ("Повернення додому: фільм про Бейонсе"): відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Бейонсе Музика
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