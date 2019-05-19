Нетрадиційна тусовка: Ігор Кондратюк прокоментував Євробачення-2019

18 травня прогримів фінал міжнародного конкурсу Євробачення-2019, перемогу на якому отримав нідерландець Дункан Лоренс, друге місце здобув італієць Mahmood з "чоловічою сповіддю" Soldi, а третє – росіянин Сергій Лазарєв. Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк вирішив прокоментувати виступи співаків.

Про це Кондратюк розповів в інтерв'ю виданню "ФАКТИ". Український продюсер зізнався, що для нього Євробачення-2018 у Португалії вийшло цікавішим від цьогорічного конкурсу.

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Ігор Кондратюк вважає, що минулоріч журі Євробачення переоцінило представника від Швеції та недооцінило українського Melovin. Також він додав, що у 2019 році Швеція також отримала високий бал від журі, що є схожим "на данину поваги організаторам, які, в основному, є шведами".

"Нідерландець посів друге місце на думку глядачів і третє – на думку журі. В сумі це йому дало перше місце. Швеція мала на два бали більше у журі. В цьому році вони знову ставлять шведа на перше місце. Це вже трохи схоже на данину поваги організаторам, які, в основному, є шведами. Але, на мій погляд, оцінка не відповідає рівню пісні. Під час Євробачення, яке проходило в Києві, у шведа пісня була набагато цікавіше", – зазначив телеведучий.

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На думку Ігора Кондратюка, актуальною є пісня Soldi виконавця з Італії Mahmood, однак "постановка дивна".

Італієць взагалі унікальний – він зайняв четверте місце у глядачів і у журі, а за сумою балів - на другому. Пісня в учасника хітова, але постановка дуже дивна. Якась дешева. Хлопці, які йому пританцьовували напевно не пройшли б навіть кастинг в будь-який український танцювальний балет. Але музично, однозначно, мелодія засідає в голові,

– додав він.

Mahmood – Soldi: дивіться виступ на Євробаченні-2019

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Кондратюк зізнався, що виступ француза-андрогіна Білала Хассані з піснею Roi йому зовсім не сподобався.

"Мені здалося, що нинішній фінал був найбільш ЛГБТшним за весь час, за який я спостерігаю за конкурсом. Коли в кінці гранд-фіналу на сцену вийшла Кончіта Вурст, у мене з'явилося відчуття, що це вже занадто. Ситуацію посилило і виступ ісландців. Загалом, абсолютно нетрадиційна тусовка. Що стосується француза – він мені взагалі не сподобався. Я б його виступ оцінив, як "шо попало", – сказав український продюсер.

Білал Хассані – Roi: дивіться виступ

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Також Ігор Кондратюк гостро розкритикував представника Ізраїля Кобі Марімі з піснею Home.

Ізраїль показав абсолютно безглузде "чудо"! Артист був абсолютно не харизматичний, скоріше, навпаки. Напевно, просто ізраїльтянам не було кого послати. Втім, для невеликих країн – це нормальна історія,

– заявив він.

Кобі Марімі – Home: дивіться виступ