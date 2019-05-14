Нетта Барзілай грандіозно відкрила перший півфінал Євробачення-2019: ефектне відео

Переможниця міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2018 Нетта Барзілай відкрила перший півфінал цьогорічного шоу. 26-річна виконавиця представила яскравий виступ з піснею Toy, що минулого року не лише зайняла першу сходинку в рейтингу конкурсу, а й побила усі світові чарти.

Нетта Барзілай вийшла на головну сцену Тель-Авіва, де сьогодні проводиться перший півфінал Євробачення-2019, у стильному та дуже ефектному образі – сяючому боді-корсеті, що підкреслювала її пишнотілу фігуру. Для зачіски вона обрала свій фірмовий зібраний хвіст з рожевими пасмами.

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Шоу-балет Нетти Барзілай доповнив дебютний виступ цьогорічного шоу в Ізраїлі, а спецефекти зі світловим шоу підіграли захоплення гостей Євробачення. Відтак глядачі були під враженням від побаченого і співали пісню разом зі своєю землячкою та фавориткою.

Нетта Барзілай – Toy: дивитись відео онлайн

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