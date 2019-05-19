Нетта Барзілай презентувала нову пісню Nana Banana: відео

Ізраїльська співачка та переможниця музичного конкурсу Євробачення-2018 Нетта Барзілай презентувала нову ритмічну пісню Nana Banana.

В рамках фіналу Євробачення-2019, що прогримів у суботу, 18 травня, у Тель-Авів Нетта Барзілай запалила на сцені з новою піснею Nana Banana.

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Для виходу Барзілай одягнула коротке плаття яскраво-жовтого кольору. Шанувальники були у захваті від виступу ізраїльської зірки, адже кожна її пісня відрізняється енергетикою та ритмічністю.

Нетта Барзілай – Nana Banana: дивіться виступ на фіналі Євробачення-2019

Днями раніше на офіційному YpuTube-каналі Нетти було опубліковано лірик-відео пісні Nana Banana.

Нетта Барзілай – Nana Banana: дивіться лірик-відео