Нетта Барзілай рік перебувала у таємних стосунках: романтичні фото з обранцем

Ізраїлська співачка Нетта Барзілай (Netta), яка здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії, вже близько року зустрічається з бойфрендом Ілоном.

Романтичні знімки коханий Нетти – Ілон Бенор (Elan Benor) публікує ще з березня 2019 року. Тоді ж він заявляв, що провів неймовірні 6 місяців свого життя з артисткою, за що їй безмежно дякував.

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"Шість місяців любові, пригод, відкриттів, довгих перельотів, сюрпризів, концерти, готелі, Париж, Бухарест, Лос-Анджелес, але краще серед всього цього: разом. Шість місяців ділити життя з натхненною, сильною, яскравою, захоплюючою людиною на Землі. Шість місяців тому я не міг уявити, що моє життя перевернеться з ніг на голову. Не існує нікого іншого, з ким би я хотів цим поділитися. Попереду ще багато всього", – писав тоді закоханий чоловік на своїй сторінці в Instagram.



Ілон Берон і Нетта Барзілай / Instagram / @elanbenor

6 серпня він опублікував новий допис, в якому подякував коханій за незабутній день народження в Амстердамі (йому виповнилось 26) і за рік, проведений разом.

Отже, сьогодні я хочу побажати собі (і всім вам) провалу! Зазнати невдачі, адже так ви знайдете можливість для зростання. Якщо ви зазнаєте невдачі, ви стаєте кращими. Жодна людина не стала тим, ким вона є, без помилок... Я вірю, що шляхом помилок ми найкраще всього здобуваємо досвід, ми вчимося бути стійкими. Дякую, Нетто, за прекрасний день народження і неймовірний рік разом,

– проникливо звернувся до коханої Ілон.

Сама ж 26-річна Нетта утримується від будь-яких коментарів про особисте життя та не публікує у своєму Instagram спільних фото з коханим-незнайомцем.

Що відомо про Нетту Барзілай?Дівчина стала переможницею конкурсу Євробачення-2018, що відбувався у Лісабоні, Португалія. Після достовірних прогнозів букмекерів артистка із запальною піснею "Toy" здобула першість на Євробаченні і привезла перемогу у Тель-Авів, Ізраїль. Ще з 2018 року було чимало скандалів, пов'язаних з місцем проведення музичної події, а сам конкурс терористи з Сектора Гази обіцяли зірвати. Однак Євробачення-2019 пройшло доволі спокійно і перемогу отримав представник Нідерландів Дункан Лоренс з піснею Arcade.