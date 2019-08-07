Нетта Барзілай рік перебувала у таємних стосунках: романтичні фото з обранцем

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Нетта Барзілай і її коханий Ілон Берон
Нетта Барзілай і її коханий Ілон Берон / Instagram / @elanbenor

Ізраїлська співачка Нетта Барзілай (Netta), яка здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії, вже близько року зустрічається з бойфрендом Ілоном.

Романтичні знімки коханий Нетти – Ілон Бенор (Elan Benor) публікує ще з березня 2019 року. Тоді ж він заявляв, що провів неймовірні 6 місяців свого життя з артисткою, за що їй безмежно дякував.

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"Шість місяців любові, пригод, відкриттів, довгих перельотів, сюрпризів, концерти, готелі, Париж, Бухарест, Лос-Анджелес, але краще серед всього цього: разом. Шість місяців ділити життя з натхненною, сильною, яскравою, захоплюючою людиною на Землі. Шість місяців тому я не міг уявити, що моє життя перевернеться з ніг на голову. Не існує нікого іншого, з ким би я хотів цим поділитися. Попереду ще багато всього", – писав тоді закоханий чоловік на своїй сторінці в Instagram.


Ілон Берон і Нетта Барзілай / Instagram / @elanbenor

6 серпня він опублікував новий допис, в якому подякував коханій за незабутній день народження в Амстердамі (йому виповнилось 26) і за рік, проведений разом. 

Отже, сьогодні я хочу побажати собі (і всім вам) провалу! Зазнати невдачі, адже так ви знайдете можливість для зростання. Якщо ви зазнаєте невдачі, ви стаєте кращими. Жодна людина не стала тим, ким вона є, без помилок... Я вірю, що шляхом помилок ми найкраще всього здобуваємо досвід, ми вчимося бути стійкими. Дякую, Нетто, за прекрасний день народження і неймовірний рік разом,
– проникливо звернувся до коханої Ілон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 6... that rounds up 26 years in this Earth. That means a whole bunch of challenges and obstacles - with that comes opportunity for growth. And I'm all about personal growth and finding your own path. So today I want to wish myself (and all of you) to fail! Find failure and you find an opportunity for growth. If you're failing, you're trying. As long as we don't give up, our failures are what shape is as incredible people. You can't get anywhere without failure. No amazing person became who they are overnight and without making mistakes. I believe through trail and error we learn best by experience; we learn not to fear the unknown, we learn to be resilient. And most importantly we learn not to make the same mistakes again. Thank you @nettabarzi for the perfect birthday, and for an incredible year together

Допис, поширений אילן בן אור (@elanbenor)

 

Сама ж 26-річна Нетта утримується від будь-яких коментарів про особисте життя та не публікує у своєму Instagram спільних фото з коханим-незнайомцем.

Що відомо про Нетту Барзілай?Дівчина стала переможницею конкурсу Євробачення-2018, що відбувався у Лісабоні, Португалія. Після достовірних прогнозів букмекерів артистка із запальною піснею "Toy" здобула першість на Євробаченні і привезла перемогу у Тель-Авів, Ізраїль. Ще з 2018 року було чимало скандалів, пов'язаних з місцем проведення музичної події, а сам конкурс терористи з Сектора Гази обіцяли зірвати. Однак Євробачення-2019 пройшло доволі спокійно і перемогу отримав представник Нідерландів Дункан Лоренс з піснею Arcade.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Нетта Барзілай
Джерело: LifeStyle 24
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