Нетта Барзілай відтворила образ принцеси Disney: пікантні фото

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Нетта Барзілай
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi

Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай полюбляє епатувати у мережі. Зірка щоразу приміряє незвичні вбрання, демонструючи свій оригінальний стиль. Цього разу ізраїльська артистка відтворила образ принцеси Disney – чарівної Жасмін.

Після перемоги на вокальному шоу Євробачення-2018 епатажна співачка Нетта Барзілай отримала світову славу. Мабуть, після такого тріумфу кожен меломан з легкістю впізнає артистку, адже вона має оригінальний стиль виконання пісень та не менш унікальний смак до речей. 

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Пишнотіла Нетта Барзілай щоразу дивувала своїх прихильників яскравими публічними виходами. А днями зірка втілила свою мрію та перевтілилась у принцесу студії Disney. Запальна ізраїльтянка вбрала образ коханої Аладдіна – Жасмін: вона постала перед камерами у широких штанах синього кольору та топі. Свій look Нетта Барзілай доповнила лаконічним образом, прикрасами та макіяжем у стилі мультиплікаційної принцеси.

Завжди мріяла бути принцесою Disney, – зізналась Нетта Барзілай.

Мабуть, новий фільм про пригоди Аладдіна надихнув співачку на такий нетиповий образ. У мережі Нетта Барзілай показала, що в такому чарівному та дещо пікантному вбранні вийшла на концерт. Під час виступу вона виконала запальні хіти, а за лаштунками сфотографувалась із чоловіком, який виконував роль Аладдіна на шоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi)

 

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Теги: LifeStyle Музика Нетта Барзілай Євробачення 2018
Джерело: LifeStyle 24
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